Греция обыграла Литву и может выйти на Россию в 1/4 финала Евробаскета

В матче 1/8 финала чемпионата Европы сборная Греции обыграла Литву – 77:64. Отметим, что за всю игру литовцы реализовали лишь шесть трехочковых бросков из 24-х попыток. Самым результативным игроком встречи стал защитник греков Костас Слукас, набравший 21 очко.

На балл меньше у форварда прибалтов Миндгауса Кузминскаса. Дабл-даблом отметился его соотечественник Йонас Валанчюнас. Напомним, что следующий соперник Греции определится в дуэли сборных Хорватии и России.

Встреча между этими командами пройдет 10 сентября, начало - в 21.30 по московскому времени.

Чемпионат Европы

Мужчины

1/8 финала

Литва – Греция – 64:77 (17:25, 13:12, 18:24, 16:16)

Л: Кузминскас (20), Валанчюнас (13 + 15 подборов), Калниетис (11 + 7 передач), Улановас (7), Григонис (7).

Г: Слукас (21), Калатес (14 + 6 передач), Бурусис (11 + 8 подборов + 6 перехватов), Папаниколау (11).