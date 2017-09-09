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23:16 9 сентября | Баскетбол — Чемпионат Европы

Греция обыграла Литву и может выйти на Россию в 1/4 финала Евробаскета

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В матче 1/8 финала чемпионата Европы сборная Греции обыграла Литву – 77:64. Отметим, что за всю игру литовцы реализовали лишь шесть трехочковых бросков из 24-х попыток. Самым результативным игроком встречи стал защитник греков Костас Слукас, набравший 21 очко.

На балл меньше у форварда прибалтов Миндгауса Кузминскаса. Дабл-даблом отметился его соотечественник Йонас Валанчюнас. Напомним, что следующий соперник Греции определится в дуэли сборных Хорватии и России.

Встреча между этими командами пройдет 10 сентября, начало - в 21.30 по московскому времени.

Чемпионат Европы

Мужчины

1/8 финала

Литва – Греция – 64:77 (17:25, 13:12, 18:24, 16:16)

Л: Кузминскас (20), Валанчюнас (13 + 15 подборов), Калниетис (11 + 7 передач), Улановас (7), Григонис (7).

Г: Слукас (21), Калатес (14 + 6 передач), Бурусис (11 + 8 подборов + 6 перехватов), Папаниколау (11).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/europechamp/2017/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (13)
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Thomas_Boy_

DG (new)) ___________ А показывали тогда очень мало. Я еще как-то увидел игру Испании и Италии, может, еще какой-то матч зацепил, но в основном только в обзорах. Финал тоже смотрел и расстроился. Весь турнир был за поляков и шведов. Представляю себе как поляки радовались... Прекрасная сборная у них была, особенно после долгих лет неудач в футболе. Я думал, растет суперпоколение. А ничего толком не выросло.

00:14

DG (new))

Thomas_Boy_ DG (new)) __________ Вспомнил. Я тогда на турбазу умотал. Если футбол еще с грехом пополам захватил, то баскетбол мимо пролетел............. А я, как раз только финальный матч по футболу и видел. В Польше в то время был, матч заканчивался поздно вечером, темно уже и когда Ковальчик, а может Юсковяк (не помню уже) сравнял счет то ночное небо над Гданьском от фейерверков и салютов стало светлым. Не вру, минуты три была "белая ночь" над Поморьем (я такое лет через 6 только на Новый год дома увидел, да и то гораздо беднее).. ну а потом испанцы забили победный

00:08

Paf

Сегодня кроме Кузминскаса и Валанчюнаса никто особо не играл. Временами Улановас нравился. А Калниетис... Недоразумение какое-то. Дальняя артиллерия у литовцев не работала совершенно.

23:59 9 сентября

Thomas_Boy_

DG (new)) __________ Вспомнил. Я тогда на турбазу умотал. Если футбол еще с грехом пополам захватил, то баскетбол мимо пролетел.

23:54 9 сентября

БэнД

Жаль. Хотелось посмотреть советское классико в 1/4, даже притопил бы завтра за русских по такому поводу ))

23:50 9 сентября

DG (new))

Thomas_Boy_...До сих пор удивляюсь, как умудрился тогда начисто пропустить весь баскетбол.................. Просто лето тогда жаркое выдалось..

23:44 9 сентября

Thomas_Boy_

Ясно, не так понял. Подумал, что у Литвы косая команды была в 1992-ом. До сих пор удивляюсь, как умудрился тогда начисто пропустить весь баскетбол.

23:40 9 сентября

DG (new))

Прекрасная была команда, по спортивному наглая, мастеровитая и находящаяся в самом расцвете... я и написал с 92 наблюдаю литовцев, как сборную и всегда поражался их точному и "мягкому" броску и у больших и конечно у маленьких

23:35 9 сентября

Thomas_Boy_

DG (new)) ___________ Я игры в 1992-ом не смотрел (кроме футбола), но разве плоха была команда у Литвы тогда? Третье место заняла вроде.

23:30 9 сентября

Grey Owl

Ювентус78, где ты? Опустили твою Литву. Теперь так всё время будет, привыкай.

23:25 9 сентября

DG (new))

Такой косоглазой сборной Литвы я еще не видел ( с Барселоны 92 не припомню )

23:23 9 сентября

Thomas_Boy_

Дааааааа!!!!!!!!!!!

23:20 9 сентября

FINIX

Нормальный вариант. Единственное - Бурусис. Тима может с ним и не справиться.

23:19 9 сентября