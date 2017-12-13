Горан Драгич: "У российского баскетбола яркое будущее"

Самый ценный игрок чемпионата Европы-2017 Горан Драгич считает, что у российского баскетбола яркое будущее. По мнению словенца, для сборной России – четвертое место является великолепным результатом.

– Сборная России – прекрасная команда, – цитируют "Известия" Драгича. – Следует выделить вошедшего в символическую пятерку турнира Алексея Шведа и Тимофея Мозгова, который неплохо играет под кольцом. Сборная России перестраивается после ухода Холдена, Кириленко и Хряпы. А это всегда непросто. Из опытных игроков остался только Виталий Фридзон.

– Вы знаете всех наших игроков?

– Конечно, мы сыграли много товарищеских матчей друг с другом. Я встречался и с предыдущим поколением вашей сборной. Считаю, что у российского баскетбола яркое будущее. Совсем не просто занять четвертое место на таком турнире. Хоть медали и были совсем рядом, тем не менее, это великолепный результат.