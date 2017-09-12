Георгиос Богрис: "Россия - удобный соперник для Греции, ее можно обыгрывать"

Центровой сборной Греции Георгиос Богрис отметил, что он хочет завоевать медали Евробаскета. По его словам, его команда может рассчитывать на положительный исход в четвертьфинале против России. Встреча состоится завтра, 13 сентября. Начало – в 18.45 по московскому времени.

- Мы рады, что дошли до четвертьфинала, обыграв Литву, хотя мы считались аутсайдером, - цитирует федерация баскетбола Греции Боргиса. - Думаю, нам по силам обыграть Россию, это удобный соперник для нас, с ней можно бороться. У нее есть недостаки, поэтому нам нужно не позволить ей воспользоваться своим преимуществом. Мы очень хотим завоевать медали.