Франция одолела Польшу и вышла в плей-офф Евробаскета

В матче группового турнира группового турнира Евробаскета сборная Польши уступила Франции – 75:78. Причем в первых двух четвертях французам удавалось набирать лишь по 13 очков. Самым результативным игроком встречи разыгрывающий трехцветных Томас Эртель, набравший 23 очка.

Этот результат гарантировал Франции участие в плей-офф турнира. Команда идет на втором месте в группе А. Польша занимает третью строчку. Лидирующая Словения уже также гарантировала себе выход в следующую стадию.

Чемпионат Европы

Мужчины

Групповой турнир

Группа А

Польша – Франция – 75:78 (20:13, 14:13, 18:25, 23:27)

П: Ващинский (15), Чель (14), Понитка (12), Кожарек (10).

Ф: Эртель (23), Диао (13), Серафин (8), Ловернь (6 + 11 подборов).