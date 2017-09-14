Форвард сборной Сербии: "Россия играет жестко и плотно, но мы не собираемся сдаваться"

Мощный форвард сборной Сербии Милан Мачван отметил, что ждет сложного матча в полуфинале чемпионата Европы-2017 против России. Он добавил, что его команда сделает все возможное, несмотря на один день для подготовки.

Напомним, что на групповом этапе турнира Россия обыграла Сербию со счетом 75:72.

– Россия победила нас на групповом этапе, и второй матч с ними будет очень сложным, – цитирует официальный сайт Федерации баскетбола Сербии Мачвана. - Они играют жестко и плотно. Команду ведет Швед, который показывает невероятный баскетбол.

У нас есть только один день на подготовку, но мы сделаем все возможное. Мы вышли в полуфинал не для того, чтобы сдаваться. Наша команда способна на многое.



Встреча между Россией и Сербией пройдет 15 сентября и начнется в 21.30 по московскому времени.