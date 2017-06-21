Евгения Белякова: "Наверное, мы недостойны сейчас быть там, где сейчас будет Греция"

Капитан женской сборной России Евгения Белякова после матча первого раунда плей-офф чемпионата Европы с Грецией (58:62) подчеркнула, что ощущает боль и разочарование из-за поражения. Россиянки завершили выступление на турнире. Кроме того, команда пропустит чемпионат мира-2018.

– Почему во второй половине потребовалось столько времени, чтобы войти в игру?

– Надо было поменять настрой в перерыве. Возможно, немного нужно было поменять защиту, чтобы что-то новое внести. Тяжело было играть так, как мы играли. Тяжелый был момент. Было очень сложно остановиться, когда Греция начала накатывать, мы не смогли справиться с их накалом страстей.

– В третьей четверти тренер использовал все три тайм-ауте. На что он делал акцент?

– Сейчас уже сложно вспомнить. Говорил, чтобы мы входили в нападение чуть подольше и не торопились с атаками. Но провальная получилась защиты – не смогли защититься.

– Как можете описать свои эмоции?

– Это боль, разочарование. Наверное, мы недостойны сейчас быть там, где сейчас будет Греция и другие команды, наверное, мы не готовы.