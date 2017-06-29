Де Коло и Вестерманн вошли в расширенный состав сборной Франции на чемпионат Европы-2017

Тренерский штаб сборной Франции представил расширенный состав команды на чемпионат Европы-2017. В предварительный список из 18 игроков попали разыгрывающий ЦСКА Нандо Де Коло и защитник Лео Вестерманн.

Расширенный состав сборной Франции выглядит следующим образом:

Томас Эртель, Антуан Дьо, Лео Вестерманн, Нандо Де Коло, Эван Фурнье, Эдвин Джексон, Родриг Бобуа, Якуба Уаттара, Тимоте Луваву-Кабарро, Борис Диао, Ким Тилли, Луи Лабери, Ливио Жан-Шарль, Кевин Серафин, Жоффре Ловернь, Мустафа Фолл и Винсен Порье.