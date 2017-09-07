Черногория обыграла Румынию на Евробаскете

Сборная Черногории одержала победу над Румынией (86:69) в заключительном матче группового турнира Евробаскета. Этот результат позволил черногорцам выйти в плей-офф европейского первенства с третьего места в группе C.

Испания одержала пятую победу в пяти матчах и заняла первое место в группе C. Хорватия расположилась на втором месте, Черногория - на третьем, а Венгрия - на четвертом. Последнее место досталось Румынии, которая не смогла пробиться в плей-офф.

Баскетбол

Чемпионат Европы. Мужчины

Группа C

Черногория - Румыния - 86:69 (24:19, 18:11, 24:23, 20:16)