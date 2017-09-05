Чехия потерпела третье поражение подряд на Евробаскете

Сборная Чехии проиграла Черногории в матче группового турнира Евробаскета. Встреча завершилась со счетом 88:75 в пользу балканской команды. Самым результативным игроком встречи стал Никола Вучевич, набравший 17 очков. В составе проигравших точнее всех был Патрик Ауда (14).

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Групповой турнир

Группа C

Чехия - Черногория - 75:88 (17:24, 17:25, 21:29, 20:10)

Чех: Ауда (14), Саторанский (13 + 11 передач), Пализа (11), Богачик (11), Петерка (11).

Чер: Вучевич (17 + 14 подборов), Иванович (17), Павличевич (13), Сехович (12).