Босния и Герцеговина победила Швецию в отборе Евробаскета, Великобритания стала лучшей из вторых команд

Сборная Боснии и Герцеговины на выезде одолела Швецию (78:76) в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2017. Обе команды являются соперниками сборной России по группе С. Россияне, напомним, уже гарантировали себе первое место, а боснийцы благодаря этому успеху заняли вторую строчку. Именно Россия станет последним соперником Швеции в этом отборе.

Из других результатов можно отметить разгром Косово от Украины (61:100; единственный матч, в котором было набрано 100 очков), победу Грузии над Словакией (96:68), а Белоруссии – в поединке с Польшей (76:57). Напомним, что по регламенту в финальную часть Евробаскета выходят команды, занявшие первые места в своих группах, а также четыре лучших из тех, что финишировали вторыми. На данный момент в их число входят Великобритания, Босния, Грузия и Исландия.

Чемпионат Европы-2017

Отборочный турнир

Группа А

Бельгия – Швейцария – 87:49 (19:9, 14:7, 32:17, 22:16)

Исландия – Кипр – 84:62 (17:20, 25:16, 27:10, 15:16)

Группа B

Германия – Австрия – 78:58 (23:19, 20:9, 15:18, 20:12)

Голландия – Дания – 98:88 ОТ (22:21, 20:19, 18:14, 20:10)

Группа С

Швеция – Босния и Герцеговина – 76:78 (16:14, 19:23, 23:23, 18:18)

Группа D

Эстония – Португалия – 82:63 (17:13, 14:14, 27:2, 24:16)

Польша – Белоруссия – 57:76 (10:13, 18:21, 15:21, 14:21)

Группа Е

Украина – Косово – 100: 61 (30:11, 25:17, 26:8, 19:25)

Словения – Болгария – 85:63 (16:21, 18:8, 35:6, 16:28)

Группа F

Грузия – Словакия – 96:68 (30:19, 21:20, 20:16, 25:13)

Черногория – Албания – 94:56 (26:16, 20:11, 24:18, 24:11)

Группа G

Македония – Великобритания – 62:89 (14:21, 16:23, 23:23, 9:22)

Люксембург – Венгрия – 65:68 (14:14, 24:21, 11:18, 16:15)