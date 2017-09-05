Айнарс Багатскис: "Россия наряду с Сербией и Испанией является фаворитом Евробаскета"

Главный тренер сборной Латвии Айнарс Багатскис в преддверии матча чемпионата Европы с командой России отметил силу соперника и добавил, что в предстоящей встрече необходимо соблюдать игровую дисциплину.

– О слабостях команды Сергея Базаревича я пока умолчу. Я очень хорошо знаю вашу сборную, тренировал четверых игроков этой команды в "Нижнем Новгороде", – цитируют "Известия" Багатскис. - На мой взгляд, Россия наряду с Сербией и Испанией является фаворитом Евробаскета. Я говорю об опыте и уровне мастерства игроков. По стилю игры вы должны ставить самые высокие цели на этом турнире. Практически все ваши баскетболисты имеют опыт выступления в Евролиге, Мозгов и Швед успешно выступали в НБА. Чем их можно удивить?

– На что будет делать ставку сборная Латвии?

– Самое главное – нам надо соблюдать игровую дисциплину. Никуда не спешить, не суетиться. Самый большой секрет современного баскетбола заключается в том, что игра продолжается не 20, не 35, а 40 минут. Иногда ты можешь 30 минут играть на божественном уровне, но в последней десятиминутке растерять всё свое преимущество. Надо быть терпеливыми и дисциплинированными на протяжении всех 40 минут, и тогда у команды будет хороший результат.