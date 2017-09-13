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09:22 | Баскетбол — Чемпионат Европы

Андрей Воронцевич: "В сборной Греции каждый может стать лидером"


Форвард  сборной России Андрей Воронцевич в преддверии матча 1/4 финала Евробаскета-2017 против Греции отметил, что в их составе есть много опасных игроков. По его словам, каждый может взять на себя роль лидера.

- Помимо Принтезиса, в сборной Греции есть много опасных игроков, – приводят "Известия" слова Воронцевича. – Там каждый может стать лидером. Нельзя ни недооценивать, ни переоценивать Грецию. Но нет тех соперников, с которыми мы бы не справились на этом турнире.

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    Дополнительная информация

    https://iz.ru/644666/timur-ganeev/greki-umeiut-pokazyvat-svoi-maksimum-pod-davleniem

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