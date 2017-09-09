Андрей Воронцевич: "Победим Хорватию, если покажем командную игру"

Форвард сборной России Андрей Воронцевич в преддверии матча 1/8 финала Евробаскета против Хорватии отметил, что комана уверена в своих силах. По его словам, игроки хорошо изучили соперника.

- Мы хорошо изучили сборную Хорватии, смотрели их матчи на групповом этапе, - цитирует ТАСС Воронцевича. - Уверенность в собственных силах у нас есть - надо быть вместе до последнего, быть единым коллективом, показывать командную игру, тогда одержим победу.

Напомним, матч 1/8 финала Евробаскета Россия - Хорватия пройдет 10 сентября, начало игры - 21.30 по московскому времени.