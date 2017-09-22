Андрей Кириленко: "Швед - лучший игрок Европы, ему не стоит возвращаться в НБА"

Президент РФБ Андрей Кириленко и главный тренер сборной России Сергей Базаревич побывали в гостях у "СЭ". Глава федерации рассказал о том, что считает по поводу возможного возвращения Алексея Шведа в НБА.

- Шведу стоит возвращаться в НБА?

Кириленко: – Он уже был в НБА. Ему 28 лет, и он прекрасно чувствует себя в "Химках". Леша – лидер команды. Сейчас все это менять ради непонятных перспектив? Будет ли он играть за океаном, попадет ли в правильную команду? Он находится на своем месте, ему комфортно и удобно. В НБА Швед уже был и знает, какой там уровень. А наш чемпионат выигрывает от присутствия Алексея. Он как вспышка – может выиграть матч, а может и "похоронить" команду (смеется). Но чаще, конечно, делает первое. Болельщики именно на таких баскетболистов и ходят смотреть.

– Он – лучший игрок Европы?

Кириленко: – А как иначе, если он получил приз одного из лучших игроков Евробаскета? Все остальные, попавшие в символическую пятерку турнира, выступают в НБА. Ладно, Дончич пока только на пути за океан.

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