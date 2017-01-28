Андрей Кириленко: "Россия имеет хорошие шансы в борьбе за женский Евробаскет-2019"

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко подчеркнул, что организация уже подала заявку на проведение женского чемпионата Европы 2019 года. По его словам, Россия имеет хорошие шансы в борьбе, так как в стране ранее не проводились международные соревнования такого уровня.

- Мы ждали одобрения межведомственной комиссии. Как только получили его, так и подали заявку, - приводит "Р-Спорт" слова Кириленко. - Пока неизвестно, кто наши конкуренты в борьбе за женский Евробаскет-2019, эта информация со стороны ФИБА конфиденциальная. Но я думаю, что у нас хорошие шансы принять этот турнир. У нас в стране никогда не проходили чемпионаты Европы и мира по баскетболу. Этот факт должен играть в нашу пользу. ФИБА учитывает такие факторы. Практически везде уже были турниры такого уровня, а у нас - нет.

Это два основных города у нас. Екатеринбург - вообще столица женского баскетбола. Курск за последние несколько лет сделал значительный шаг в этом направлении и начинает составлять конкуренцию Екатеринбургу. К Евробаскету-2019 эти города, по сути, уже готовы, вся необходимая инфраструктура уже есть. Немаловажный факт, что 2019 год является подготовительным к Олимпиаде-2020, и нам важно иметь домашнюю поддержку на таком турнире.