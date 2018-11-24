Андрей Кириленко: "На Евробаскете результат может быть любой - от медалей до невыхода из группы"

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко оценил перспективы женской сборной России на чемпионате Европы.

– Что ждет нашу команду на Евробаскете? Что может помешать ей добиться успеха?

– Очень сложно предсказать. У этой сборной очень высокий "потолок". И она пока довольно далека от него. Отсутствие стабильности может сыграть злую шутку. С другой стороны, видно, что мы можем прогрессировать. Сейчас женская сборная – это эдакий тонкий механизм, из которого необходимо вырастить хорошую команду. Результат может быть любой – от медалей до невыхода из группы. Но мы будем болеть за нашу команду. И тем интереснее за нее будет переживать. (Игорь Барышев)

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