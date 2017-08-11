Андрей Кириленко: "Хочу отметить Мозгова, который сегодня сыграл гораздо активнее"

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко после победы над Венгрией (84:69) в товарищеском матче отметил, что у сборной России вырисовываются контуры основного состава, который будет выступать на чемпионате Европы.

- Поздравляю с первой победой в Казани - сегодня сборная смотрелась гораздо лучше, чем в предыдущей встрече с Израилем, - цитирует ТАСС Кириленко. - Команда играла уверенно и весь матч диктовала сопернику свои условия. Ребята уже выглядят свежее и победили заслуженно. Явно прослеживаются контуры основного состава.

Хочу отметить Тимофея Мозгова, который сегодня сыграл гораздо активнее, чем в Санкт-Петербурге. Думаю, что интересная игра будет завтра. Сборная Германии - это та команда, которая рассчитывает на хорошее выступление на Евробаскете.