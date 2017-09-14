Алексей Саврасенко: "Выход России в полуфинал Евробаскета – еще не успех"

Чемпион Европы 2007, трехкратный победитель Евролиги Алексей Саврасенко заявил о том, что называть успешным выступление сборной России на Евробаскете пока нельзя. По его словам, успехом будет выход в финал турнира.
В пятницу российские баскетболисты сыграют против сербов, которых на групповом этапе они победили со счетом 75:72.
– Конечно, это еще не успех, нет. Успех будет, когда команда выйдет в финал, – приводит "Р-Спорт" слова Саврасенко. – На самом деле ребята молодцы, хорошую игру показывают, и для тренера Сергея Базаревича этот чемпионат определенно уже можно в актив записать.
Ребята выполнили установку тренера (в матче с Грецией. – Прим. "СЭ"), игра у команды получилась. Здорово играли в защите, особо отметил бы Тимофея Мозгова. В концовке здорово сыграл Дмитрий Хвостов, забил ключевые два очка, и Алексей Швед как всегда был лидером на площадке.
Считаю, неправильно говорить, что мы должны быть в финале, потому что уже обыгрывали сербов на этом турнире. Соперник серьезно прибавил по ходу турнира, показывает совсем другой баскетбол. Конечно, победа в группе идет в плюс в психологическом плане, будем чувствовать себя более уверенно, потому что знаем, что соперника можно обыгрывать. Но игра будет абсолютно другой.
Дополнительная информация
- Сборная России (Баскетбол)
- Сергей Базаревич
- Алексей Швед
- Тимофей Мозгов
- Дмитрий Хвостов
- Сборная Сербии (Баскетбол)
- Алексей Саврасенко
- сборная Греции (баскетбол)