Сумма выплат 42 легкоатлетам за пропуск Игр-2016 составит около 40 миллионов рублей

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин заявил, что денежную компенсацию от Фонда поддержки олимпийцев России за неучастие в Олимпийских играх 2016 года получат 42 легкоатлета, а общая сумма выплат составит около 40 миллионов рублей. Ранее появилась информация, что размер выплат Елене Исинбаевой, Сергею Шубенкову и Марии Кучиной составит 4 миллиона рублей, столько же получали победители Олимпийских игр.
– 42 легкоатлета получат денежную компенсацию от Фонда поддержки олимпийцев России, – приводит "Р-Спорт" слова Шляхтина. – Общая выплата – около 40 миллионов рублей. Когда и сколько будет выплачено каждому, не ко мне вопрос. Мы занимались только подготовкой претендентов на данные бонусы. А Фонд поддержки олимпийцев напрямую будет заниматься выплатами.
Напомним, что в ноябре 2015 года ВАДА обвинило Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, в результате ИААФ временно отстранила ВФЛА. В итоге российские легкоатлеты не были допущены до международных соревнований, в том числе и до Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, кроме Дарьи Клишиной, которая получила индивидуальное разрешение.
Rome22
King's Bounty IIII..... как это невыполненная работа? а то что они годами пахали как проклятые? а то что они выигрывали чемпионаты мира? а то что они лидеры в мировом рейтинге в своих дисциплинах?......
21:32
King's Bounty IIII
За невыполненную работу платят...
20:59
You know nothing, Russian
мне бы кто-нить так денег дал
20:48