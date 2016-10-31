20:35 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Сумма выплат 42 легкоатлетам за пропуск Игр-2016 составит около 40 миллионов рублей

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Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин заявил, что денежную компенсацию от Фонда поддержки олимпийцев России за неучастие в Олимпийских играх 2016 года получат 42 легкоатлета, а общая сумма выплат составит около 40 миллионов рублей. Ранее появилась информация, что размер выплат Елене Исинбаевой, Сергею Шубенкову и Марии Кучиной составит 4 миллиона рублей, столько же получали победители Олимпийских игр.

– 42 легкоатлета получат денежную компенсацию от Фонда поддержки олимпийцев России, – приводит "Р-Спорт" слова Шляхтина. – Общая выплата – около 40 миллионов рублей. Когда и сколько будет выплачено каждому, не ко мне вопрос. Мы занимались только подготовкой претендентов на данные бонусы. А Фонд поддержки олимпийцев напрямую будет заниматься выплатами.

Напомним, что в ноябре 2015 года ВАДА обвинило Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, в результате ИААФ временно отстранила ВФЛА. В итоге российские легкоатлеты не были допущены до международных соревнований, в том числе и до Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, кроме Дарьи Клишиной, которая получила индивидуальное разрешение.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/athletics/20161031/1111611084.html

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Rome22

King's Bounty IIII..... как это невыполненная работа? а то что они годами пахали как проклятые? а то что они выигрывали чемпионаты мира? а то что они лидеры в мировом рейтинге в своих дисциплинах?......

21:32

King's Bounty IIII

За невыполненную работу платят...

20:59

You know nothing, Russian

мне бы кто-нить так денег дал

20:48

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