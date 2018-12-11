WSJ: НОК США знал о домогательствах Нассара, но ничего не делал

Национальный олимпийский комитет США был в курсе ситуации с бывшим врачом сборной США по гимнастике Ларри Нассаром, но не предпринял ничего, чтобы его остановить, утверждает The Wall Street Journal.

Отмечается, что письмо о домогательствах НОК получил в сентябре 2015 года, но не повлиял на ситуацию вплоть до сентября 2016 года.

Нассар ранее был приговорен к сроку до 175 лет за семь доказанных случаев домогательств и насилия, а также к 60 годам по делу о детской порнографии.

Всего Нассар может быть причастен более чем к 100 случаям приставаний и насилия над спортсменками, включая несовершеннолетних.

Главным виновником бездействия называется бывший гендиректор НОК США Скотт Блэкмун. В феврале этого года он был отправлен в отставку. Накануне в отставку по той же причине ушел глава отдела спортивных результатов Алан Эшли.