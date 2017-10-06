Валерий Алфосов: "Для всех выступление Белявского стало шоком"

Старший тренер мужской команды Валерий Алфосов прокомментировал выступление Давида Белявского в индвидуальном многоборье на чемпионате мира в Монреале. По мнению специалиста, причину неудачи следует искать в психологии.

- Мне очень сложно ответить на вопрос, почему Давид совершил ошибку на перекладине, - приводит "Р-Спорт" слова Алфосова. - Я склонен думать, что причину неудачи следует искать все-таки в психологии. Белявский всегда очень уверенно выступает на перекладине, ошибку допустил при исполнении элемента, который выполняет уже давно. Для него все случившееся тоже, как и для тренерского штаба, стало шоком.

Давид после замечательного выступления на пятом снаряде, то есть на брусьях, оторвался от преследователей более чем на полбалла и понимал, что медаль чемпионата мира очень близка. Но это спорт, своей непредсказуемостью он и интересен для зрителей. Сегодняшний турнир многоборцев удался, борьба шла за каждую десятую балла, что отметили все.