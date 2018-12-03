Создан Фонда по предотвращению насилия в гимнастике

Конгресс Международной федерации гимнастики (FIG) в Баку утвердил создание Фонда по предотвращению насилия в гимнастике (Gymnastics Ethics Foundation). Об этом сообщила член комиссии спортсменов FIG Оксана Чусовитина.

Фонд по предотвращению насилия в гимнастике в своей работе не будет зависеть от FIG и полностью посвятит себя борьбе со всеми формами притеснения и нарушения этических принципов.

- Конгресс в Баку утвердил создание Gymnastics Ethics Foundation, - цитирует ТАСС Чусовитину.

В начале февраля президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ выступил с предложением о создании независимого органа, в который спортсменки смогут сообщить о случаях домогательств сексуального характера, и где им будет оказана любая помощь.

Ранее бывший врач женской сборной США по гимнастике Ларри Нассар был приговорен к тюремному заключению сроком от 40 до 175 лет за сексуальное насилие в отношении спортсменок. Скандал вокруг Нассара стал причиной ухода в отставку руководства американской федерации гимнастики. Национальный олимпийский комитет США в начале ноября начал предпринимать действия по отзыву полномочий у Федерации спортивной гимнастики США в связи со скандалом вокруг домогательств к несовершеннолетним спортсменкам.