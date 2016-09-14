Симона Байлз: "Я с детства принимала лекарства, потому что у меня синдром дефицита внимания и гиперактивности"

Американская гимнастка, четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз подчеркнула, что с детства принимала определенные лекарства, так как ей диагностировали синдром дефицита внимания и гиперактивности.
Ранее хакерская группа Fancy Bear опубликовала документы, из которых следует, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) систематически разрешало принимать запрещенные вещества ведущим американским спортсменам, в число которых входит Байлз, а также сестры Серена и Винус Уильямс.
– У меня синдром дефицита внимания и гиперактивности, и я принимала лекарства с детства, – написала на своей странице в твиттере Байлз. – Пожалуйста, поймите, я верю в чистый спорт. Я всегда следовала антидопинговым правилам и буду делать это дальше, потому что честность необходима в спорте и очень важна для меня.
13 сентября 2016 г.
vms
а почему продажная вада молчит об этом. Почему об этом узнают только после хакеров?
01:54
совва
Весёлый© Ну вот, подтверждение того, что писал в соседней теме. Аффтарам агрессивных комментов тоже предлагаю что-нибудь попить. _________________ тыж писал, что это вброс (в соседней теме)... не говоря про то, что ты варламова обвинял в избиении вавринюк, а потом свалил из темы, как его только оправдали в очередной раз)) так что не трынди понапрасну, а потом пророка из себя не строй. Как байлз страдающая такими заболеваниями, книгу пишет, че там рассказывать... если только фэнтези или фантастику, а не биографию.
01:53
SPOk
Надо здоровым спортсменам подавать в суд в связи с ущемлением прав и нарушением равноправия по отношению к больным. На западе любят на это жаловаться. Нужно настаивать на равноправии - запрещеный препарат должен быть запрещенным для всех, независимо от того, болен человек или нет.
01:48
Роман72
Надо еще МОКу принять закон, чтобы спортсменам с таким диагнозом еще до начала соревнований пару-тройку баллов к результату прибавлять, чтобы спорт еще чище был
01:36
Упёртый русский
Весёлый© Ну вот, подтверждение того, что писал в соседней теме. Аффтарам агрессивных комментов тоже предлагаю что-нибудь попить._____________________________________ Ну что, дружок? Фальшивка то подтвердилась очень быстро, чистосердечным попахивает? Факт применения запрещённых препаратов - на лицо. А то, что это разрешалось делать избранным пиндосским спортсменам - заговор ВАДА и ЦРУ. НЕЛЬЗЯ БОЛЕТЬ И ПОТОМУ ИМЕТЬ ПРЕИМУЩЕСТВО ПЕРЕД ВСЕМИ ОСТАЛЬНЫМИ.
01:36
spetrov
К слову, уже размещен свежий выпуск газеты. Есть в нем и статья Олег Шамонаева. Впервые, быть может, с ним не согласен. В некоторых доводах категорически. Даже удивился сначала, что автор статьи - Олег. Обычно подобные миролюбивые и соглашательские доводы приводила его коллега (не помню фамилию девушки).
01:32
Курт Лямке
Все америкосы походу "альтернативно одаренные" ( и комментаторы тут уже такие появились - с дефицитом мозга ) - им все глотать можно, авось поможет....:)))))))))))))))
01:24
Thomas_Boy
spetrov __________ точно так же, как человек "ростом 1.50 метра не может играть в баскетбол в NBA. ___________ Не понял... Меня чего, в НБА не примут? Зачем убил мечту, дорогой? (((
01:20
Aliment
припоминаю, да..у Фелпса тоже в детстве был синдром отсутствия внимания... бедные-бедные американские дети...
01:08
Восставший из пепла
Это капец!!!! Вот же позорники, прокололась ВАДА как на взломе.
01:08
alexway.67
Кто же поверит пиндосовским врачам, что этот диагноз не липа. Ради результатов можно любой диагноз нарисовать. Больна - бери больничный и не соревнуйся пока не выздоровеешь и препарат не выйдет из организма. Юристам необходимо в МОК поднять вопрос о недопуске этих больных до соревнований
01:08
Весёлый©
Ну вот, подтверждение того, что писал в соседней теме. Аффтарам агрессивных комментов тоже предлагаю что-нибудь попить.
01:05
Fedor062
Раз так быстро отреагировала - значит наши пальнули точно)))
01:05
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
то-то она такая страшная получилась. предлагаю всем нашим спортсмЭнам тоже изобразить данный вид синдрома. а еще в раше жизнь в сотни раз тяжелее штатовской. так что тут и не такой недуг схватишь. а по сему срочно разрешить жрать все что круглое, в бутылочках и белого и светло-серого цвета. иначе это ущемление прав человека и прочее. в противном случае всех асматиков и прочих болезных гиперактивностью переквалифицировать в паралимпийцев.
01:03
Da Lyrikas
Это синдром дефицита мозга. В дурку девушке дорога.
00:59
super_bear
Это что за загадочная болезнь такая )) Кстати, Майкл Фелпс страдает этим же недугом ...
00:55
aloveku
классная отмаза. типа мне можно с химией в мышцах выступать, а остальным нет, они же здоровые. Это кстати не только её касается. Напичканные стероидами махают бумажками, а соперникам от этого легче? Давайте тогда всем разрешать эти "лекарства", чтобы все равны были. Ты же сама за "честный спорт"
00:54
spetrov
На RT в этой связи есть ссылка на немецкую газету Der Tagesspiegel. Я не силен в немецком, но в переводе ставится законный вопрос: "В элитном спорте вообще не может быть никаких особых разрешений, потому что они искажают соревновательный процесс". Если кто-то болен астмой или чем-то еще, он просто не может быть причастным к большому спорту, точно так же, как человек "ростом 1.50 метра не может играть в баскетбол в NBA". (дабы сэкономить чужое время, проверил на "родном" сайте - статья есть).
00:53
Тропическая гемангиома Мовсисяна
"У меня синдром дефицита внимания и гиперактивности, и я принимала лекарства с детства". ахахахахаха))) У чмоки та же бяда)))
00:47
spetrov
Симона, мы верим тебе. Но почему ты выбрала спорт высших достижений в качестве карьеры? Почему не выбрала что-нибудь иное при своей болезни?
00:47
Курт Лямке
У тебя синдром отсутствия совести, стерва!!!!!!!!!!!!!
00:46