Симона Байлз: "Я с детства принимала лекарства, потому что у меня синдром дефицита внимания и гиперактивности"

Американская гимнастка, четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз подчеркнула, что с детства принимала определенные лекарства, так как ей диагностировали синдром дефицита внимания и гиперактивности.

Ранее хакерская группа Fancy Bear опубликовала документы, из которых следует, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) систематически разрешало принимать запрещенные вещества ведущим американским спортсменам, в число которых входит Байлз, а также сестры Серена и Винус Уильямс.

– У меня синдром дефицита внимания и гиперактивности, и я принимала лекарства с детства, – написала на своей странице в твиттере Байлз. – Пожалуйста, поймите, я верю в чистый спорт. Я всегда следовала антидопинговым правилам и буду делать это дальше, потому что честность необходима в спорте и очень важна для меня.