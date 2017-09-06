Призер ЧМ-2014 Сосницкая может сменить гражданство и выступать за Грузию

Вице-президент Национальной федерации гимнастики Грузии Бесо Гамсахурдия рассказал, что российская гимнастка Алла Сосницкая может сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Грузии. Он добавил, что этот вопрос будет решен до середины октября.

20-летняя Сосницкая является бронзовым призером чемпионата мира-2014 по спортивной гимнастике в командном первенстве. В ее активе также есть бронза командных соревнований чемпионата Европы-2014. В 2016 году Сосницкая входила в основной состав сборной России.

– Сосницкая в середине июля выступала под флагом Грузии еще на турнире в Батуми, – приводит ТАСС слова Гамсахурдии. – Но ни о каком свершившемся переходе пока речи не идет. Сама спортсменка вместе с мамой и тренером сейчас находятся в раздумьях. Мы никак не собираемся сами вмешиваться в этот процесс, мы очень благодарны Федерации спортивной гимнастики России за ту большую помощь, которую она оказывает гимнастике Грузии. Думаю, что к середине октября у нас будет четкое понимание, станет ли Алла выступать за сборную Грузии, или нет.