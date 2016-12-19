Пасека завершит карьеру, если не вылечит спину

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2016 года по спортивной гимнастике Мария Пасека подчеркнула, что намерена восстановить поврежденную спину без хирургического вмешательства. Она отметила, что если этого не получится сделать, то сделает операцию и завершит карьеру. Напомним, 21-летняя россиянка на ОИ в Рио-де-Жанейро завоевала серебряные награды в опорном прыжке и командном первенстве.

- Мне врачи сказали, что надо оперировать спину, но я решила - пока этого делать не буду, я попробую восстановиться, - приводит "Р-Спорт" слова Пасеки. - И если у меня получится, то попробую дойти до Олимпиады в Токио. А если не удастся, то буду оперировать спину и после этого ухожу из спорта. Если мне сделают операцию и я продолжу тренироваться, то у меня позвоночник может дальше посыпаться. Потому что та часть, которая будет закреплена шурупами, будет менее подвижной и может разрушить позвонок, который находится выше.

Я на самом деле не хочу делать операцию, я хочу восстановиться. И если у меня получится, то хочу продолжать тренироваться. Терпеть эти боли, и все пройти заново. Четыре года? Ничего страшного. И если у меня хватит сил, то я буду выступать до Токио. И если моя мечта в спорте сбудется - будет золотая медаль, то камень уйдет с души. А если не получится, то я просто уйду расстроенной.

Я уже полгода практически не тренируюсь и не знаю, что у меня будет завтра и после Нового года. Как только вернусь, я буду восстанавливаться. И если я буду в хорошей форме, то на какой-либо старт меня поставят. Возможна ли операция в январе? Нет. Они (медики. - Прим. "СЭ") хотели, но мы передумали. Потому что если мне сделать операцию, то придется завершить карьеру. А я не хочу сейчас заканчивать, поэтому операцию делать не будем.