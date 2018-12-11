Один из руководителей НОК США уволен за бездействие в деле о сексуальных домогательствах Нассара

Начальник отдела спортивных результатов НОК США Алан Эшли был отправлен в отставку из-за бездействия в деле о сексуальных домогательствах к спортсменка со стороны бывшего врача женской сборной по спортивной гимнастике Ларри Нассара, сообщает АР. Чиновника обвиняют в отсутствии рекации на жалобы гимнасток.

Эшли и бывший гендиректор НОК Скотт Блэкмун получили в 2015 году письмо от главы Федерации спортивной гимнастики США Стива Пенни, в котором тот рассказал о домогательствах, но не отреагировали на него. После писем Нассар проработал со спортсменками 14 месяцев.

Нассар был приговорен к тюремному сроку от 40 до 175 лет за сексуальное насилие. Он признался в домогательствах в отношении 11 гимнасток. Обвинения в его адрес поступили от более 150 женщин.