Мустафина возвращается в спорт после рождения ребенка

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко рассказала о том, что двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина приняла решение вернуться в спорт. По ее слова, спортсменка возобновит тренировки на базе "Озеро Круглое" 3 сентября.

- Алия 3 сентября приедет к нам на сбор на "Круглое", - цитирует ТАСС Родионенко. - Она позвонила сама и попросила, чтобы ее пригласили на сбор, и мы, естественно, пошли ей навстречу. Следующий чемпионат Европы пройдет не весной, как это всегда раньше было, а в начале августа, и Алия намерена успеть подготовиться к нему. А там уже будет понятно, сможет ли она выступать на чемпионате мира 2018 года.

Напомним, что после Олимпийских игр-2016 Мустафина взяла паузу в карьере. Спортсменка вышла замуж за бобслеиста Александра Зайцева, в июне этого года у пары родилась дочь.