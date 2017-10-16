Мария Пасека: "В Монреале у меня немели ноги от сильного страха и переживаний"

Россиянка Мария Пасека, защитившая титул чемпионки мира в опорном прыжке, в интервью "Известиям" призналась, что на турнире в Монреале от волнения у нее немели ноги. 22-летняя спортсменка сильно нервничала, так как у нее были неудачи на двух крупных первенствах подряд.

– Вы наверняка анализировали свое выступление. Почему не удался первый прыжок?

– Я сильно нервничала, потому что очень хотела выиграть, подтвердить звание чемпионки мира. У меня были неудачи на двух крупных турнирах подряд. Если можно было бы передать те эмоции, которые я испытывала, мои болельщики могли бы сойти с ума.

– Как вам удалось собраться?

– Есть один секрет: у меня ноги начали немного неметь от сильного страха и переживаний. Я стала их щипать очень сильно, чтобы привести в норму. В итоге ноги в чувство пришли, но потом руки начали неметь. Мне действительно было очень страшно. Когда я проснулась утром, то испугалась. Вся была в синяках.