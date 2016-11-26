Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что серебряному призеру Игр-2016 в командном первенстве Ивану Стретовичу может быть проведена операция на кисти руки, если в течение декабря не произойдет улучшений. По ее словам, сейчас спортсмен принимает определенные лекарства, чтобы как можно скорее восстановиться от повреждения.

– У Стретовича проблемы с кистью, никак не срастается, – приводит "Р-Спорт" слова Родионенко. – Но обнадеживают нас, он был в Германии на обследовании. Сейчас он принимает определенные лекарства, чтобы быстрее срослось. Это возрастное. Если за декабрь улучшений не будет, то в январе будет делать операцию в Германии.

Напомним, что на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро российский гимнаст выступал с травмой руки.