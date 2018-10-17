Глава Федерации гимнастики США покинула свой пост спустя 4 дня после назначения

Глава Федерации гимнастики США Мэри Боно ушла в отставку спустя четыре дня после назначения на должность, информирует ESPN.

Американка заняла свой пост 13 октября. Сразу после этого в своем Твиттере она выложила фото с турнира по гольфу. На снимке Боно умышленно закрасила маркером бренд спортивной одежды (Nike) на своих кроссовках.

– Сообщаю о своей отставке с глубоким сожалением, огромной любовью к спортивной гимнастике и большим уважением к тем, кто стремится стать великими гимнастами, – отметила Боно. – Я сожалею, что тогда я не смогла должным образом объяснить свои чувства.

Напомним, что компания спортивной продукции оказалась в центре скандала после того, как поддержала игроков в американский футбол, в частности Колина Коперника. Он отказался становиться на колено во время исполнения национального гимна в знак протеста против расизма.

Поведение футболистов вызвало широкую дискуссию, в которой участвовал президент Дональд Трамп и резко осуждал спортсменов.