Гарибов намерен продолжить карьеру и постарается выступить на чемпионате Европы-2017

Двукратный чемпион Европы Эмин Гарибов намерен продолжить спортивную карьеру. Спортсмен постарается попасть в заявку сборной России на чемпионат Европы 2017 года.

Ранее старший тренер национальной команды Валерий Алфосов сообщил, что Гарибов близок к завершению карьеры из-за травмы плеча.

- К сожалению, мне не хватило времени, чтобы подготовиться к Играм в Рио, - приводит ТАСС слова Гарибова. - Сейчас потихоньку занимаюсь восстановлением. Конечно, планирую продолжать, хочу в следующем году попробовать сделать последний рывок.

Если восстановлюсь до конца, постараюсь попасть в команду на чемпионат Европы, в следующем году уже будет видно, чего можно ждать от меня в будущем.