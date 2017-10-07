Елена Еремина: "Я могла стать чемпионкой"

Российская гимнастка Елена Еремина, ставшая третьей в индивидуальном многоборье на чемпионате мира в Монреале, отметила, что это самый счастливый день в ее жизни. По словам спортсменки, это результат долгой работы на тренировках.

- Я бы назвала сегодняшний день самым счастливым в моей жизни, - приводит "Р-Спорт" слова Ереминой. - Но уверена, что может быть еще лучше, на самом деле. Очень рада своей первой медали взрослого чемпионата мира, но в то же время у меня присутствует некоторое разочарование, потому что я могла стать чемпионкой. Я понимаю теперь, что мне по силам было стать здесь первой. Это результат долгой работы на тренировках. Сейчас я еще немного порадуюсь, а завтра с утра все забуду и начну выступать с чистого листа. Утром, когда ехала на стадион, я знала, что мне по силам завоевать медаль. Если разбирать мое выступление в каждом виде, то лучше всего мне сегодня дались вольные упражнения, но подвели брусья.