Чусовитина выбрана в комиссию спортсменов FIG

Олимпийская чемпионка-1992 Оксана Чусовитина выбрана в комиссию спортсменов Международной федерации гимнастики (FIG), сообщает ТАСС. 42-летняя представительница Узбекистана входит в Книгу рекордов Гиннесса как единственная гимнастка, принимавшая участие в семи Олимпиадах.

Выборы проходят во время чемпионата мира в Монреале. Всего в Канаде должны быть выбраны два представителя (от мужчин и женщин). Также в комиссию должны войти по одному представителю от художественной гимнастики, прыжков на батуте, акробатики и аэробики.

На место в комиссии спортсменов претендует и двукратный чемпион Европы в упражнении на перекладине россиянин Эмин Гарибов, уже завершивший спортивную карьеру.