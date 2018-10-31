20:52 | Спортивная гимнастика

Артур Далалоян: "Пока не осознал, что стал чемпионом мира"

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Российский гимнаст Артур Далалоян после победы в финале индивидуального многоборья на чемпионате мира заявил, что пока не осознал, что завоевал золото.

- Чувствовал себя спокойно, после серебра было больше стимула доказать и прикрыть свою ошибку в командном финале, - цитирует Далалояна РИА Новости. - Старался максимально спокойно и без ошибок выполнить свою работу. Пока еще не осознал, очень много суеты, очень много интервью. Чтобы полностью осознать, нужно просто прийти в номер, сесть и спокойно подумать, что произошло, все переосмыслить, а сейчас очень много сумбура в голове, я очень устал.

Далалоян принес России первое с 1999 года золото чемпионата мира по спортивной гимнастике в мужском индивидуальном многоборье. Его результат в финале составил 87,598 балла.

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/artist_gym/20181031/1145137405.html

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