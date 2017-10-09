Алия Мустафина: "Ереминой нужно добавлять везде по чуть-чуть"

Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина отметила, что серебряному и бронзовому призеру чемпионата мира Елене Ереминой нужно добавлять для успешного выступления в будущем во всех своих комбинациях.

На завершившимся чемпионате мира в Монреале дебютантка соревнований 16-летняя Еремина, которая только с этого года выступает на взрослом уровне, стала второй в упражнениях на брусьях и выиграла бронзу в многоборье.

- Когда я узнала ее результат в квалификации, то практически не сомневалась, что в многоборье она будет с медалью, если не допустит ошибок. Если очень постарается, то может стать лидером сборной в будущем, - цитирует ТАСС Мустафину. - Ереминой нужно добавлять везде по чуть-чуть. Провалов у нее нет, все комбинации довольно-таки неплохие, но нужно везде прибавлять.