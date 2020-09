«Всегда рядом с моей семьей». Ловрен троллит Салаха

Защитник «Зенита» Деян Ловрен в Twitter опубликовал фото семьи своего друга и нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, прикрепив к ней собственную фотографию с помощью фотошопа.

«Всегда рядом с моей семьей», — подписал хорват пост.

Деян Ловрен и Мохамед Салах — старые друзья. Однажды новичок «Зенита» признался, что нарочно ударил защитника «Реала» Серхио Рамоса во время матча за то, что капитан мадридцев нарочно травмировал Салаха в финале Лиги чемпионов в Киеве в сезоне-2017/18. Победу в той встрече отпраздновал «Реал» (3:1).

Always close to my family @MoSalah pic.twitter.com/A2KSzh3wPg