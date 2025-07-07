Мусаев рассказал, как мотивирует Сперцяна остаться в «Краснодаре»
Главный тренер «Краснодара» дал большое интервью в подкасте Cappuccino & Catenaccio, которое вышло при поддержке БЕТСИТИ.
Специалист рассказал о том, будет ли клуб удерживать капитана команды Эдуарда Сперцяна в случае получения хорошего предложения по нему от европейского клуба.
— Недавно была новость, что «Аякс» снова интересуется Сперцяном. Вы будете удерживать Сперцяна, если последует очень привлекательное предложение? Или вы его с богом отпустите?
— Я думаю, что здесь должно быть последнее слово за ним. И он знает, что в Армении чуть нагнетают, что он должен уйти куда-то обязательно, как Генрих Мхитарян. Я ему сказал: «Ты здесь легенда, тебя все любят, ты капитан команды, у тебя все получается. И тебе не нужно любым способом куда-то уехать, потому что у каждого своя карьера. Может быть, ты проведешь здесь всю карьеру, будешь капитаном команды, и это тоже будет фантастический успех. Выкинь [разговоры о переходах] из головы. Пусть будет как будет. Появится что-то интересное — ты знаешь, что клуб тебя отпустит». Сергей Николаевич сказал: «Что-то интересное будет — давай сядем, поговорим. Я думаю, что мы решим». Поэтому ему нужно спокойно сейчас отдохнуть, и когда он вернется — мы будем готовы к его уходу. Потому что он это заслужил.
Обычно «Краснодар» не отпускает. Как с Матвеем было: с апреля велись переговоры, мы еще в апреле понимали, что он уйдет. По Эду такого нет. Но я думаю, что Эду пойдут навстречу за его заслуги все, за то, как он себя вел, за то, что он сделал для клуба. И отпустят его даже в конце трансферного окна. Я думаю, мы будем готовы и мы пойдем на это.
Но если это не получится, у него фантастическая карьера, пусть наслаждается ей. Все самое интересное только начинается.
— Не будет с вашей стороны эгоизма?
— Нет, не будет. Также как и с Матвеем [Сафоновым]. Матвей для меня очень важный игрок и не только как футболист, но и в раздевалке он был капитаном.
— Вы с Матвеем на связи?
— Я не тот тренер, кто будет каждый день звонить-писать, но мы поздравляем друг друга с победами, майку Барколя он мне прислал.
***
Также тренер развеял миф о том, что владелец клуба Сергей Галицкий влияет на стартовый состав команды.
— Думаю, ни один футболист за то время, что я работаю в «Краснодаре», не увидел, что состав — не мое решение. Есть интересная история. У нас победная серия 11 матчей — все говорят: «Хорошие футболисты». Проиграли один матч — «Мусаев плохой тренер». Выиграли сколько-то матчей — «при всем уважении, мы знаем, что это Галицкий». Проиграли — «Мусаев плохой тренер», — сказал специалист.
При этом Мусаев сравнил себя с монахом, потому что перестал смотреть европейский футбол.
— В последнее время, да, я как монах — отказался от красивого европейского футбола, потому что нужно просматривать очень много материала, который касается РПЛ. И это разбор соперников, разбор своих игр, тренировок.
Допустим, было несколько раз, что в среду я приезжаю домой, открываю ноутбук и сижу смотрю какой-то матч с технической камеры нашего следующего соперника, и мне звонит Сергей Николаевич, президент. Говорит: «А ты видел сейчас, как «Барселона» играет с какой-то высокой линией?» Я говорю: «Нет, «Спартак» — «Акрон» смотрю». Он говорит: «А, ну да, это важнее, ладно, смотри», — рассказал Мусаев.
Посмотреть выпуск, который вышел при поддержке БЕТСИТИ, можно на YouTube и в ВК.
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АРХИВ
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0