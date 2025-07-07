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7 июля 2025, 17:20

Мусаев рассказал, как мотивирует Сперцяна остаться в «Краснодаре»

Cappuccino &amp; Catenaccio.

Главный тренер «Краснодара» дал большое интервью в подкасте Cappuccino & Catenaccio, которое вышло при поддержке БЕТСИТИ.

Специалист рассказал о том, будет ли клуб удерживать капитана команды Эдуарда Сперцяна в случае получения хорошего предложения по нему от европейского клуба.

— Недавно была новость, что «Аякс» снова интересуется Сперцяном. Вы будете удерживать Сперцяна, если последует очень привлекательное предложение? Или вы его с богом отпустите?

— Я думаю, что здесь должно быть последнее слово за ним. И он знает, что в Армении чуть нагнетают, что он должен уйти куда-то обязательно, как Генрих Мхитарян. Я ему сказал: «Ты здесь легенда, тебя все любят, ты капитан команды, у тебя все получается. И тебе не нужно любым способом куда-то уехать, потому что у каждого своя карьера. Может быть, ты проведешь здесь всю карьеру, будешь капитаном команды, и это тоже будет фантастический успех. Выкинь [разговоры о переходах] из головы. Пусть будет как будет. Появится что-то интересное — ты знаешь, что клуб тебя отпустит». Сергей Николаевич сказал: «Что-то интересное будет — давай сядем, поговорим. Я думаю, что мы решим». Поэтому ему нужно спокойно сейчас отдохнуть, и когда он вернется — мы будем готовы к его уходу. Потому что он это заслужил.

Обычно «Краснодар» не отпускает. Как с Матвеем было: с апреля велись переговоры, мы еще в апреле понимали, что он уйдет. По Эду такого нет. Но я думаю, что Эду пойдут навстречу за его заслуги все, за то, как он себя вел, за то, что он сделал для клуба. И отпустят его даже в конце трансферного окна. Я думаю, мы будем готовы и мы пойдем на это.

Но если это не получится, у него фантастическая карьера, пусть наслаждается ей. Все самое интересное только начинается.

— Не будет с вашей стороны эгоизма?

— Нет, не будет. Также как и с Матвеем [Сафоновым]. Матвей для меня очень важный игрок и не только как футболист, но и в раздевалке он был капитаном.

— Вы с Матвеем на связи?

— Я не тот тренер, кто будет каждый день звонить-писать, но мы поздравляем друг друга с победами, майку Барколя он мне прислал.

***

Также тренер развеял миф о том, что владелец клуба Сергей Галицкий влияет на стартовый состав команды.

— Думаю, ни один футболист за то время, что я работаю в «Краснодаре», не увидел, что состав — не мое решение. Есть интересная история. У нас победная серия 11 матчей — все говорят: «Хорошие футболисты». Проиграли один матч — «Мусаев плохой тренер». Выиграли сколько-то матчей — «при всем уважении, мы знаем, что это Галицкий». Проиграли — «Мусаев плохой тренер», — сказал специалист.
При этом Мусаев сравнил себя с монахом, потому что перестал смотреть европейский футбол.

— В последнее время, да, я как монах — отказался от красивого европейского футбола, потому что нужно просматривать очень много материала, который касается РПЛ. И это разбор соперников, разбор своих игр, тренировок.

Допустим, было несколько раз, что в среду я приезжаю домой, открываю ноутбук и сижу смотрю какой-то матч с технической камеры нашего следующего соперника, и мне звонит Сергей Николаевич, президент. Говорит: «А ты видел сейчас, как «Барселона» играет с какой-то высокой линией?» Я говорю: «Нет, «Спартак» — «Акрон» смотрю». Он говорит: «А, ну да, это важнее, ладно, смотри», — рассказал Мусаев.

Посмотреть выпуск, который вышел при поддержке БЕТСИТИ, можно на YouTube и в ВК.

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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