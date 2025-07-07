Мусаев рассказал, как мотивирует Сперцяна остаться в «Краснодаре»

Главный тренер «Краснодара» дал большое интервью в подкасте Cappuccino & Catenaccio, которое вышло при поддержке БЕТСИТИ.

Специалист рассказал о том, будет ли клуб удерживать капитана команды Эдуарда Сперцяна в случае получения хорошего предложения по нему от европейского клуба.

— Недавно была новость, что «Аякс» снова интересуется Сперцяном. Вы будете удерживать Сперцяна, если последует очень привлекательное предложение? Или вы его с богом отпустите?

— Я думаю, что здесь должно быть последнее слово за ним. И он знает, что в Армении чуть нагнетают, что он должен уйти куда-то обязательно, как Генрих Мхитарян. Я ему сказал: «Ты здесь легенда, тебя все любят, ты капитан команды, у тебя все получается. И тебе не нужно любым способом куда-то уехать, потому что у каждого своя карьера. Может быть, ты проведешь здесь всю карьеру, будешь капитаном команды, и это тоже будет фантастический успех. Выкинь [разговоры о переходах] из головы. Пусть будет как будет. Появится что-то интересное — ты знаешь, что клуб тебя отпустит». Сергей Николаевич сказал: «Что-то интересное будет — давай сядем, поговорим. Я думаю, что мы решим». Поэтому ему нужно спокойно сейчас отдохнуть, и когда он вернется — мы будем готовы к его уходу. Потому что он это заслужил.

Обычно «Краснодар» не отпускает. Как с Матвеем было: с апреля велись переговоры, мы еще в апреле понимали, что он уйдет. По Эду такого нет. Но я думаю, что Эду пойдут навстречу за его заслуги все, за то, как он себя вел, за то, что он сделал для клуба. И отпустят его даже в конце трансферного окна. Я думаю, мы будем готовы и мы пойдем на это.

Но если это не получится, у него фантастическая карьера, пусть наслаждается ей. Все самое интересное только начинается.

— Не будет с вашей стороны эгоизма?

— Нет, не будет. Также как и с Матвеем [Сафоновым]. Матвей для меня очень важный игрок и не только как футболист, но и в раздевалке он был капитаном.

— Вы с Матвеем на связи?

— Я не тот тренер, кто будет каждый день звонить-писать, но мы поздравляем друг друга с победами, майку Барколя он мне прислал.

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Также тренер развеял миф о том, что владелец клуба Сергей Галицкий влияет на стартовый состав команды.

— Думаю, ни один футболист за то время, что я работаю в «Краснодаре», не увидел, что состав — не мое решение. Есть интересная история. У нас победная серия 11 матчей — все говорят: «Хорошие футболисты». Проиграли один матч — «Мусаев плохой тренер». Выиграли сколько-то матчей — «при всем уважении, мы знаем, что это Галицкий». Проиграли — «Мусаев плохой тренер», — сказал специалист.

При этом Мусаев сравнил себя с монахом, потому что перестал смотреть европейский футбол.

— В последнее время, да, я как монах — отказался от красивого европейского футбола, потому что нужно просматривать очень много материала, который касается РПЛ. И это разбор соперников, разбор своих игр, тренировок.

Допустим, было несколько раз, что в среду я приезжаю домой, открываю ноутбук и сижу смотрю какой-то матч с технической камеры нашего следующего соперника, и мне звонит Сергей Николаевич, президент. Говорит: «А ты видел сейчас, как «Барселона» играет с какой-то высокой линией?» Я говорю: «Нет, «Спартак» — «Акрон» смотрю». Он говорит: «А, ну да, это важнее, ладно, смотри», — рассказал Мусаев.

Посмотреть выпуск, который вышел при поддержке БЕТСИТИ, можно на YouTube и в ВК.