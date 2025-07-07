Источник: Барко может покинуть «Спартак» из-за ультиматума жены

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко может покинуть команду из-за ультиматума жены, заявил инсайдер Тимур Гурцкая в шоу на канале «Это футбол, брат!».

По информации источника, супруга футболиста хочет, чтобы он вернулся в Латинскую Америку. В ином случае она с ним разведется и не позволит видеться с ребенком.

Ранее сообщалось, что 26-летний аргентинец уже согласовал контракт с «Фламенго» и в ближашее время бразильский клуб предложит красно-белым 14 миллионов евро за трансфер футболиста.

Барко выступает за «Спартак» с лета 2024 года. В сезоне-2024/25 на его счету 36 матчей за московский клуб во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 9 результативными передачами. Действующий контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 14 миллионов евро.