Матеус Алвес прошел медобследование для завершения перехода в ЦСКА

Агент полузащитника «Сан-Паулу» Матеуса Алвеса Лекка Де Камарго сообщил «СЭ» о прохождении медицинского осмотра футболистом.

«Сегодня Матеус прошел оставшиеся медицинские и физические тесты. Завтра узнаем результаты», — сказал Лекка Де Камарго «СЭ».

В сезоне-2025 Алвес в 25 матчах за «Сан-Паулу» во всех турнирах забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.