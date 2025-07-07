Корнеев: «В новом сезоне Угальде не забьет и 10 мячей»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» оценил перспективы нападающего Манфреда Угальде в «Спартаке».

— С чем связываете спад в игре Угальде весной? Способен ли он забить 17 мячей в новом сезоне?

— Угальде будет играть так же, как и до прошлого сезона. Думаю, он и 10 мячей не забьет.

Угальде перешел в «Спартак» из «Твенте» в январе 2024 года. В сезоне-2024/25 он сыграл 36 матчей, забил 18 голов и отдал 6 результативных передач.