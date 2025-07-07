Мухамадиева сняли с аппарата ИВЛ

Бывшего футболиста «Спартака» Мухсина Мухамадиева отключили от аппарата ИВЛ, сообщает РИА Новости.

Новые данные о состоянии спортсмена пока не опубликованы, так как врачи еще не дали официальных комментариев после проведенного консилиума. Мухамадиев перенес инсульт в феврале, после чего у него случилось несколько апоплексических ударов. В течение последних двух недель экс-футболист находится в реанимации.

«Он все еще в реанимации. Состояние тяжелое, но с ИВЛ сегодня сняли. Ждем уточнений от врачей», — отметил источник.

58-летний Мухамадиев выступал за «Спартак» в 1994-1995 годах. Также форвард играл за «Локомотив» и «Торпедо».