Смолов прокомментировал слухи о том, что он покинул Россию после драки в кафе

Бывший нападающий «Краснодара» Федор Смолов прокомментировал слухи о том, что он покинул Россию после инцидента в «Кофемании».

«Я уезжал ненадолго из страны, но это была давно запланированная поездка на семейный отдых. Все было по согласованию с участковым — мои адвокаты поставили его в курс дела, и он согласился пообщаться со мной по возвращении. Мы вернулись 9-го июня, и с тех пор я не покидал пределы страны. Было много рабочих съемок. В субботу я лично ездил в отделение МВД. Все время взаимодействовал с правоохранительными органами, от ответственности не скрывался», — сказал футболист в интервью Ивану Карпову.

5 июля стало известно, что у футболиста 28 мая произошел конфликт с посетителями кафе на Никитской в Москве, в результате которого он нанес удары двум мужчинам.

После этого у Смолова вымогали деньги, чтобы видео инцидента не попало в сеть. В субботу 35-летний спортсмен обратился в полицию с заявлением о вымогательстве 20 миллионов рублей и мошенничестве в особо крупном размере.

Сам футболист в соцсетях извинился за драку и отметил, что с самого начала был готов примириться с потерпевшим, однако его начали шантажировать третьи лица.