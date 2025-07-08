«Мне больно и неприятно»: бывшая жена Кокорина раскрыла новые подробности драки Смолова
Дарья Валитова, бывшая жена форварда «Ариса» Александра Кокорина, прокомментировала информацию о том, что ее отец причастен к вымогательству денег у нападающего Федора Смолова после драки в кафе.
«Один из участников конфликта — Андрей Попелуха, который является другом моего отца. После конфликта Андрей позвонил отцу, чтобы уточнить, знает ли моя семья Смолова, так как у них был конфликт, который они хотели бы урегулировать без огласки. На то мой отец позвонил мне и уточнил, хорошо ли я общаюсь со Смоловым. Я ответила, что мы хорошо дружим уже 16 лет. После чего позвонила Феде, чтобы уточнить об этой ситуации. Он сказал мне, что ситуация была, он бы сам хотел урегулировать это без полиции и огласки, но ему звонят непонятные люди и шантажируют его. И он сильно запутался. Если мой отец реально друг Попелухи, то он бы хотел встретиться лично и все обсудить. Я попросила отца помочь в урегулировании конфликта, потому что Федор — мой друг. Отец организовал им встречу, они поговорили. Договоренности не произошло (по какой причине — лучше уточнить у участников).
После этого никакого контакта у моего отца и Федора не было. Мне больно и неприятно, что после стольких лет дружбы и искренних побуждений помочь своему другу все вот так происходит. Когда я прочитала новости, я позвонила Федору. Он не взял трубку. В ответ на мой звонок он отправил сообщение: «Это не я, это мои адвокаты». Понимаю, что его адвокаты, пиарщики и прочие люди, которые ему помогают, не могут обойтись без фамилии Кокорин. Но все же это некрасиво! Думаю, его реакция на мой звонок — тому доказательство!» — написала Валитова в социальной сети.
5 июля стало известно, что у футболиста 28 мая произошел конфликт с посетителями кафе на Никитской в Москве, в результате которого он нанес удары двум мужчинам.
После этого у Смолова вымогали деньги, чтобы видео инцидента не попало в Сеть. В субботу 35-летний спортсмен обратился в полицию с заявлением о вымогательстве 20 миллионов рублей и мошенничестве в особо крупном размере.
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|Зенит
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2
|Спартак
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|5-1
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3
|Краснодар
|2
|2
|0
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|6-3
|6
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4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
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5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
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6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
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7
|Балтика
|2
|1
|0
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|3-3
|3
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8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
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9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
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10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
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11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
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12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
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13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
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14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
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15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
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16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|3
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Никита Кривцов
Краснодар
|3
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Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
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Натан Гассама
Балтика
|2
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Андрей Лангович
Ростов
|2
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Педро
Зенит
|2
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Илья Рожков
Рубин
|1
|1
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Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
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Максим Савельев
Оренбург
|1
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