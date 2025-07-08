«Мне больно и неприятно»: бывшая жена Кокорина раскрыла новые подробности драки Смолова

Дарья Валитова, бывшая жена форварда «Ариса» Александра Кокорина, прокомментировала информацию о том, что ее отец причастен к вымогательству денег у нападающего Федора Смолова после драки в кафе.

«Один из участников конфликта — Андрей Попелуха, который является другом моего отца. После конфликта Андрей позвонил отцу, чтобы уточнить, знает ли моя семья Смолова, так как у них был конфликт, который они хотели бы урегулировать без огласки. На то мой отец позвонил мне и уточнил, хорошо ли я общаюсь со Смоловым. Я ответила, что мы хорошо дружим уже 16 лет. После чего позвонила Феде, чтобы уточнить об этой ситуации. Он сказал мне, что ситуация была, он бы сам хотел урегулировать это без полиции и огласки, но ему звонят непонятные люди и шантажируют его. И он сильно запутался. Если мой отец реально друг Попелухи, то он бы хотел встретиться лично и все обсудить. Я попросила отца помочь в урегулировании конфликта, потому что Федор — мой друг. Отец организовал им встречу, они поговорили. Договоренности не произошло (по какой причине — лучше уточнить у участников).

После этого никакого контакта у моего отца и Федора не было. Мне больно и неприятно, что после стольких лет дружбы и искренних побуждений помочь своему другу все вот так происходит. Когда я прочитала новости, я позвонила Федору. Он не взял трубку. В ответ на мой звонок он отправил сообщение: «Это не я, это мои адвокаты». Понимаю, что его адвокаты, пиарщики и прочие люди, которые ему помогают, не могут обойтись без фамилии Кокорин. Но все же это некрасиво! Думаю, его реакция на мой звонок — тому доказательство!» — написала Валитова в социальной сети.

5 июля стало известно, что у футболиста 28 мая произошел конфликт с посетителями кафе на Никитской в Москве, в результате которого он нанес удары двум мужчинам.

После этого у Смолова вымогали деньги, чтобы видео инцидента не попало в Сеть. В субботу 35-летний спортсмен обратился в полицию с заявлением о вымогательстве 20 миллионов рублей и мошенничестве в особо крупном размере.