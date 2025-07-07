Зиньковский перешел из «Спартака» в «Сочи» на правах аренды до конца сезона

Полузащитник Антон Зиньковский перешел из «Спартака» в «Сочи» в аренду, сообщает пресс-служба московского клуба.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26. Игрок будет выступать в «Сочи» под 7-м номером.

Вторую половину сезона-2024/25 29-летний хавбек провел в аренде в «Крыльях Советов». Всего на его счету 24 матча в прошлом сезоне, в которых он отметился 4 результативными передачами.

Действующее соглашение футболиста с красно-белыми рассчитано до лета 2027 года.