Литвинов избежал сотрясения мозга после столкновения с Бабичем в матче с «Крыльями»

Пресс-служба «Спартака» опубликовала видео с защитником Русланом Литвиновым после столкновения головами с Срджаном Бабичем в товарищеской игре против «Крыльев Советов» (2:2).

В клубе подчеркнули, что 23-летний Литвинов не получил сотрясение мозга и вернется к тренировкам, как только его глаз будет в норме.

В сезоне-2024/25 на счету футболиста 31 матч за красно-белых во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.