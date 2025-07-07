7 июля 2025, 18:13

Литвинов избежал сотрясения мозга после столкновения с Бабичем в матче с «Крыльями»

Сергей Ярошенко
Руслан Литвинов.
Фото Скриншот видео

Пресс-служба «Спартака» опубликовала видео с защитником Русланом Литвиновым после столкновения головами с Срджаном Бабичем в товарищеской игре против «Крыльев Советов» (2:2).

В клубе подчеркнули, что 23-летний Литвинов не получил сотрясение мозга и вернется к тренировкам, как только его глаз будет в норме.

В сезоне-2024/25 на счету футболиста 31 матч за красно-белых во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.

Источник: ФК «Спартак»
Читайте также
Российская фигуристка Любовь Рубцова сделала пять сальто подряд
Fox News сообщил о девяти пострадавших во время стрельбы в Блумингтоне в США
«Спартак» победил «Пари НН» в гостевом матче 27-го тура РПЛ
Голы в ворота Сафонова во Франции не считаются, россиянин обошел Шевалье по «сухарям». Что случилось в матче «Анже» - «ПСЖ»
Чернобыльская авария спустя 40 лет. Что нужно знать
NYT сообщила о желании президента Израиля добиться признания вины Нетаньяху
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Крылья» победили «Локомотив», ничья «Рубина» и ЦСКА: видео
«Крылья» победили «Локомотив», ничья «Рубина» и ЦСКА: видео
«Спартак» Кс — «Арсенал»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Арсенал»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Балтика»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Балтика»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Зенит»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Зенит»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Крылья Советов»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Крылья Советов»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» обыграл «Спартак», ничья «Балтики» с «Ахматом»: видео
«Краснодар» обыграл «Спартак», ничья «Балтики» с «Ахматом»: видео
«Факел» — «Шинник»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Шинник»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Родина»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Родина»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Челябинск»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Челябинск»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Енисей»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Енисей»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Черноморец»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Черноморец»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Чайка»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Чайка»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 26-го тура 22 апреля
РПЛ: видео всех голов 26-го тура 22 апреля
РПЛ: видео всех голов 26-го тура 21 апреля
РПЛ: видео всех голов 26-го тура 21 апреля
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» сохранил лидеров, масштабная селекция ЦСКА, «Спартак» нашел защитников. Таблица трансферов РПЛ
Универсал, спасший команду Халка от вылета и мечтающий об АПЛ и сборной. «Динамо» приглашает Рубенса
«Пари НН» арендовал Олусегуна у «Краснодара»
Футболист сборной США Милевич пока не готов к переезду в Россию
Играл с Мартинсом, забивал «Зениту» и стал звездой лиги 1 в 28 лет. «Краснодар» взял бойца и дирижера
Агент Чернова заявил о возможном уходе защитника из «Спартака»: «Прорабатываем варианты перехода в другой клуб»
Мухамадиева сняли с аппарата ИВЛ

Источник: Барко может покинуть «Спартак» из-за ультиматума жены
Положение команд
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 27 18 6 3 55-21 60
2
 Зенит 26 16 8 2 45-17 56
3
 Локомотив 27 13 10 4 51-35 49
4
 Спартак 27 14 6 7 44-36 48
5
 Балтика 26 11 13 2 37-16 46
6
 ЦСКА 27 13 6 8 38-28 45
7
 Рубин 27 10 9 8 25-26 39
8
 Динамо 27 10 8 9 46-37 38
9
 Ахмат 26 8 8 10 31-35 32
10
 Ростов 27 6 9 12 20-29 27
11
 Кр. Советов 27 6 8 13 29-47 26
12
 Оренбург 27 6 8 13 27-38 26
13
 Акрон 26 5 9 12 32-45 24
14
 Динамо Мх 27 5 9 13 17-34 24
15
 Пари НН 27 6 4 17 23-44 22
16
 Сочи 27 5 3 19 24-56 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.04 14:30 Ростов – Оренбург 0 : 1
25.04 17:00 Кр. Советов – Локомотив 2 : 0
25.04 19:30 Рубин – ЦСКА 0 : 0
26.04 14:00 Пари НН – Спартак 1 : 2
26.04 17:00 Краснодар – Динамо Мх 2 : 1
26.04 17:00 Динамо – Сочи 2 : 0
26.04 19:30 Зенит – Ахмат - : -
27.04 20:00 Балтика – Акрон - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 15
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 9
Бителло
Бителло

Динамо

 7
И К Ж
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 22 1 4
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 25 1 2
Виктор Мелехин
Виктор Мелехин

Ростов

 25 1 2
Вся статистика

