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7 июля 2025, 17:00

«Динамо»: расписание матчей РПЛ и Кубка России в июле и августе

Опубликован календарь «Динамо» в РПЛ и Кубке России
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Константин Тюкавин (ФК «Динамо»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

РПЛ утвердила расписание первых туров чемпионата России и Кубка страны сезона-2025/26. В премьер-лиге «Динамо» стартует 18 июля домашней игрой против «Балтики». В Кубке бело-голубые начнут сезон дома против «Сочи» 29 июля. «СЭ» публикует календарь «Динамо». Время начала — московское.

«Динамо»: расписание матчей на лето 2025 года

18 июля, пятница

РПЛ. 20.30. «Динамо» — «Балтика»

26 июля, суббота

РПЛ. 17.30. «Динамо» — «Ростов»

29 июля, вторник

Кубок России. 18.30. «Динамо» (Москва) — «Сочи»

2 августа, суббота

РПЛ. 20.30. «Краснодар» — «Динамо»

10 августа, воскресенье

РПЛ. 18.00. «Сочи» — «Динамо»

13 августа, среда

Кубок России. 20.45. «Динамо» (Москва) — «Краснодар»

17 августа, воскресенье

РПЛ. 18.00. «Динамо» — ЦСКА

23 августа, суббота

РПЛ. 20.45. «Динамо» — «Пари НН»

27 августа, среда

Кубок России. 16.15. «Крылья Советов» — «Динамо»

31 августа, воскресенье

РПЛ. 20.30 «Динамо» (Махачкала) — «Динамо»

Календарь в актуальном виде, расписание и результаты, текстовые онлайн-трансляции игр «Динамо» доступны на страницах РПЛ и Кубка России и в футбольном матч-центре сайта «СЭ».

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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