«Динамо»: расписание матчей РПЛ и Кубка России в июле и августе
РПЛ утвердила расписание первых туров чемпионата России и Кубка страны сезона-2025/26. В премьер-лиге «Динамо» стартует 18 июля домашней игрой против «Балтики». В Кубке бело-голубые начнут сезон дома против «Сочи» 29 июля. «СЭ» публикует календарь «Динамо». Время начала — московское.
«Динамо»: расписание матчей на лето 2025 года
18 июля, пятница
РПЛ. 20.30. «Динамо» — «Балтика»
26 июля, суббота
РПЛ. 17.30. «Динамо» — «Ростов»
29 июля, вторник
Кубок России. 18.30. «Динамо» (Москва) — «Сочи»
2 августа, суббота
РПЛ. 20.30. «Краснодар» — «Динамо»
10 августа, воскресенье
РПЛ. 18.00. «Сочи» — «Динамо»
13 августа, среда
Кубок России. 20.45. «Динамо» (Москва) — «Краснодар»
17 августа, воскресенье
РПЛ. 18.00. «Динамо» — ЦСКА
23 августа, суббота
РПЛ. 20.45. «Динамо» — «Пари НН»
27 августа, среда
Кубок России. 16.15. «Крылья Советов» — «Динамо»
31 августа, воскресенье
РПЛ. 20.30 «Динамо» (Махачкала) — «Динамо»
Календарь в актуальном виде, расписание и результаты, текстовые онлайн-трансляции игр «Динамо» доступны на страницах РПЛ и Кубка России и в футбольном матч-центре сайта «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0