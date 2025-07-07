«Динамо»: расписание матчей РПЛ и Кубка России в июле и августе

Опубликован календарь «Динамо» в РПЛ и Кубке России

РПЛ утвердила расписание первых туров чемпионата России и Кубка страны сезона-2025/26. В премьер-лиге «Динамо» стартует 18 июля домашней игрой против «Балтики». В Кубке бело-голубые начнут сезон дома против «Сочи» 29 июля. «СЭ» публикует календарь «Динамо». Время начала — московское.

«Динамо»: расписание матчей на лето 2025 года

18 июля, пятница

РПЛ. 20.30. «Динамо» — «Балтика»

26 июля, суббота

РПЛ. 17.30. «Динамо» — «Ростов»

29 июля, вторник

Кубок России. 18.30. «Динамо» (Москва) — «Сочи»

2 августа, суббота

РПЛ. 20.30. «Краснодар» — «Динамо»

10 августа, воскресенье

РПЛ. 18.00. «Сочи» — «Динамо»

13 августа, среда

Кубок России. 20.45. «Динамо» (Москва) — «Краснодар»

17 августа, воскресенье

РПЛ. 18.00. «Динамо» — ЦСКА

23 августа, суббота

РПЛ. 20.45. «Динамо» — «Пари НН»

27 августа, среда

Кубок России. 16.15. «Крылья Советов» — «Динамо»

31 августа, воскресенье

РПЛ. 20.30 «Динамо» (Махачкала) — «Динамо»

Календарь в актуальном виде, расписание и результаты, текстовые онлайн-трансляции игр «Динамо» доступны на страницах РПЛ и Кубка России и в футбольном матч-центре сайта «СЭ».