Ловрен дал понять, что специально ударил Рамоса за то, что он травмировал Салаха

Бывший защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен вспомнил о событиях киевского финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:3). Сейчас футболист выступает за «Зенит».

В финальном матче защитник «Реала» Серхио Рамос нанес травму форварду «Ливерпуля» Мохамеду Салаху. После этого Ловрен и Рамос встретились на поле в матче Лиги наций между Хорватией и Испанией (3:2).

«Специально ли я ударил Рамоса после того, как он травмировал Салаха? Да, это возможно, — цитирует Ловрена Egypt Today. — Не хочу делать из этого большую историю, но я думаю, что Рамос специально травмировал моего друга, поэтому для него настало время заплатить за то, что он сделал. Мы играли намного лучше «Реала» до травмы Салаха. Его уход был большим ударом для нас. После этого они начали доминировать. Мохамед проделал большую работу, чтобы сыграть за Египет на ЧМ-2018.

Реакция Салаха на мои действия? Я не скажу вам, но он смеялся. Лука Модрич пытался уменьшить напряжением между мной и Рамосом. Когда мы играли с Испанией, я умышленно ударил его локтем и сказал ему, что мы в расчете. Уважаю Рамоса как игрока. Он выиграл много титулов, но с другой стороны, его поведение мне не нравится, он причиняет вред другим игрокам".