«Локомотив»: расписание матчей РПЛ и Кубка России в июле и августе

РПЛ утвердила расписание первых туров чемпионата России и Кубка страны сезона-2025/26. В премьер-лиге «Локомотив» стартует 19 июля домашней игрой против «Сочи». В Кубке железнодорожники начнут сезон с гостевого матча против ЦСКА 30 июля. «СЭ» публикует календарь красно-зеленых. Время начала — московское.

«Локомотив»: расписание матчей на лето 2025 года

19 июля, суббота

РПЛ. 18.00. «Локомотив» — «Сочи»

26 июля, суббота

РПЛ. 19.00. «Краснодар» — «Локомотив»

30 июля, среда

Кубок России. 18.30. ЦСКА — «Локомотив»

2 августа, суббота

РПЛ. 15.30. «Пари НН» — «Локомотив»

9 августа, суббота

РПЛ. 18.00. «Локомотив» — «Спартак»

13 августа, среда

Кубок России. 18.30. «Локомотив» — «Балтика»

16 августа, суббота

РПЛ. 15.00. «Балтика» — «Локомотив»

23 августа, суббота

РПЛ. 18.30. «Локомотив» — «Ростов»

28 августа, четверг

Кубок России. 19.30. «Локомотив» — «Акрон»

31 августа, воскресенье

РПЛ .15.45. «Локомотив» — «Крылья Советов»

Календарь в актуальном виде, расписание и результаты, текстовые онлайн-трансляции игр «Локомотива» доступны на страницах РПЛ и Кубка России и в футбольном матч-центре сайта «СЭ».