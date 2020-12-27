Слуцкий спел песню Кэри. Новогодний ролик «Рубина»
На официальном канале «Рубина» в YouTube опубликовано поздравление с новым годом. Видео называется «Новогодний хит 2021. Слуцкий и команда».
В этом ролике участвуют игроки команды и главный тренер Леонид Слуцкий. Тренер на протяжении видео на английском языке исполняет песню Мэрайи Кэри «All I Want for Christmas Is You» («Все, что мне нужно на Рождество, это ты»).
В клипе, который был снят на финише первой части сезона на выездном сборе казанцев в Сочи:
— Солтмурад Бакаев копирует кадр из фильма «Один дома»: Кевин слушал музыку, лежа на полу.
— Иван Игнатьев празднует в костюме елки, а Юрий Дюпин и Хван Им Бом едят оливье под одеялом.
— Денис Макаров посылает шоколадные медальки капитану «Спартака» Георгию Джикии — после матча первого круга в сентябре у них был заочный баттл: рубиновец сказал, что его команда сильнее, а защитник в ответ предложил посмотреть на табло (красно-белые победили в Казани — 2:0).
— Хвича Кварацхелия примеряет футболки всех клубов, в которые его отправлял СМИ этой осенью — «Боруссия», «Галатасарай», «Краснодар» и «Ювентус», а останавливается на «Рубине».
— Дмитрий Тарасов (в конце года покидает клуб после завершения контракта) празднует в костюме, повторяет движения «Мало половин» своей бывшей жены Ольги Бузовой, а потом записывает новогоднее обращение в образе президента страны (Слуцкий за кадром перебивает полузащитника и просит обращаться к болельщикам, а не подписчикам).
— за праздничным столом кто-то откусил верх пряника с рисунком судьи, а Слуцкий взял сладость с логотипом ВАР (самый громкий скандал первой части сезона у казанцев был связан с судейством арбитра Сергея Иванова и его видеоассистентов в игре с «Локомотивом»).
Первую часть сезона «Рубин» завершил на девятом месте в Тинькофф РПЛ, набрав 28 очков в 19 матчах.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю