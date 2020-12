Слуцкий спел песню Кэри. Новогодний ролик «Рубина»

На официальном канале «Рубина» в YouTube опубликовано поздравление с новым годом. Видео называется «Новогодний хит 2021. Слуцкий и команда».

В этом ролике участвуют игроки команды и главный тренер Леонид Слуцкий. Тренер на протяжении видео на английском языке исполняет песню Мэрайи Кэри «All I Want for Christmas Is You» («Все, что мне нужно на Рождество, это ты»).

В клипе, который был снят на финише первой части сезона на выездном сборе казанцев в Сочи: