Слуцкий спел песню Кэри. Новогодний ролик «Рубина»

— Солтмурад Бакаев копирует кадр из фильма «Один дома»: Кевин слушал музыку, лежа на полу.

— Иван Игнатьев празднует в костюме елки, а Юрий Дюпин и Хван Им Бом едят оливье под одеялом.

— Денис Макаров посылает шоколадные медальки капитану «Спартака» Георгию Джикии — после матча первого круга в сентябре у них был заочный баттл: рубиновец сказал, что его команда сильнее, а защитник в ответ предложил посмотреть на табло (красно-белые победили в Казани — 2:0).

— Хвича Кварацхелия примеряет футболки всех клубов, в которые его отправлял СМИ этой осенью — «Боруссия», «Галатасарай», «Краснодар» и «Ювентус», а останавливается на «Рубине».

— Дмитрий Тарасов (в конце года покидает клуб после завершения контракта) празднует в костюме, повторяет движения «Мало половин» своей бывшей жены Ольги Бузовой, а потом записывает новогоднее обращение в образе президента страны (Слуцкий за кадром перебивает полузащитника и просит обращаться к болельщикам, а не подписчикам).

— за праздничным столом кто-то откусил верх пряника с рисунком судьи, а Слуцкий взял сладость с логотипом ВАР (самый громкий скандал первой части сезона у казанцев был связан с судейством арбитра Сергея Иванова и его видеоассистентов в игре с «Локомотивом»).

Первую часть сезона «Рубин» завершил на девятом месте в Тинькофф РПЛ, набрав 28 очков в 19 матчах.