Гвардиола: «Клубный чемпионат мира уничтожит нас. Это будет катастрофа»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что рад выходу команды в 1/8 финала клубного чемпионата мира, однако он переживает, что в следующем сезоне у футболистов будут проблемы из-за участия в турнире и плотного календаря.

«Это будет катастрофа, мы будем измотаны, клубный чемпионат мира уничтожит нас. Не знаю, такое случилось впервые в нашей жизни. Это не идеальная ситуация для тренера. Хотел бы я иметь два месяца на подготовку к следующему сезону? Да. Хотел бы я быть свежим и готовым к следующему сезону? Да, но такова ситуация. И мы заслужили оказаться здесь», — приводит Sky Sports слова Гвардиолы.

«Манчестер Сити» вышел в плей-офф клубного чемпионата мира с первого места группы G, в которой играл вместе с «Ювентусом», «Аль-Айном» и «Видадом». В 1/8 финала турнира горожане встретятся с «Аль-Хилялем». Матч состоится в Орландо в ночь с 30 июня на 1 июля.